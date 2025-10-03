В кузбасской Юрге прошел легкоатлетический кросс для дошкольников

«Все участники старались приложить максимум усилий, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Участники и победители получили грамоты и благодарственные письма, памятные медали и сладкие призы. А главный приз, который разыгрывался в этот день, — это хорошее настроение, положительные эмоции, заряд бодрости и оптимизма. Поэтому поздравляем всех участников соревнований», — отметила руководитель центра тестирования ГТО Алена Забелина.