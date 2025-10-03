В кузбасской Юрге прошел легкоатлетический кросс для дошкольников

Воспитанники детских садов Юрги в Кузбассе приняли участие в ежегодном легкоатлетическом кроссе «За здоровьем с ГТОшкой», организованном в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Мероприятие прошло в спортивно-оздоровительном парке «Кировский», сообщили в городской администрации.
Талисманы ГТО волчонок Макар и леопард Вика провели для всех разминку, а затем юные спортсмены преодолели дистанцию в 500 метров.
«Все участники старались приложить максимум усилий, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Участники и победители получили грамоты и благодарственные письма, памятные медали и сладкие призы. А главный приз, который разыгрывался в этот день, — это хорошее настроение, положительные эмоции, заряд бодрости и оптимизма. Поэтому поздравляем всех участников соревнований», — отметила руководитель центра тестирования ГТО Алена Забелина.
Напомним, в школах также активно ведется прием нормативов ГТО. К учащимся присоединяются воспитатели, учителя, врачи, работники предприятий и учреждений города.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.