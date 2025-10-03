Суд принял иск к Алле Пугачевой на 5 миллионов рублей

Суд принял иск к певице Алле Пугачевой на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
По информации источника, исковое заявление принял Одинцовский суд Подмосковья. Истцом выступает глава ФПБК Виталий Бородин, который и рассказал изданию о подаче иска в суд.
По словам Бородина, причиной стали высказывания артистки в ее недавнем интервью, где Алла Пугачева, выступая против спецоперации, назвала Бородина «доносчиком». Он напомнил, что также попросил проверить исполнительницу на ее политические действия в интересах иностранных государств.
Ранее Тверской суд Москвы вернул иск юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева, поданный в отношении Аллы Пугачевой. Как сообщало ТАСС со ссылкой на суд, иск из-за высказываний певицы о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве был возвращен.