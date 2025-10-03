Ричмонд
Эксперт Кондратьев сказал, кто стоит за запуском БПЛА в Мюнхене

Специалист отметил, что дроны, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена, были коммерческими.

Источник: Аргументы и факты

Запуск беспилотников в районе Мюнхена является частью бизнеса. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, в ночь на 3 октября воздушная гавань Мюнхена заявила о приостановке полетов из-за беспилотных летательных аппаратов. Данные о принадлежности БПЛА не были предоставлены.

Очевидцы назвали дроны большими, с размахом крыла от 60 см до метра. Утром в пятницу аэропорт возобновил работу.

«Это бизнес. Летают беспилотники, значит, нужно ставить системы защиты, оснащать военные объекты системами защиты от беспилотников. У них, в отличие от России, эта работа никак не проводится. Поэтому все прекрасно понимают, что нужно выделять огромные бюджеты специализированным компаниям, которые этим занимаются. Бизнес — ничего личного», — отметил эксперт.

По словам Кондратьева, европейские страны за последнее время привыкли во всех налетах беспилотников обвинять Россию.

Ранее Кондратьев рассказал о мини-дронах со взрывчаткой, залетающих в форточки.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше