Учителя из Башкирии смогут выйти на пенсию раньше срока

В Соцфонде уточнили, что при оформлении пенсии учитываются положения переходного периода, связанного с увеличением пенсионного возраста. Например, если педагог выработал 25-летний стаж к 1 октября 2022 года, пенсия может быть назначена с 1 октября 2026 года. При выработке стажа в 2025 году отсрочка составит 5 лет, и пенсия будет назначена в 2030 году.