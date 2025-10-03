Учителя из Башкирии смогут выйти на пенсию раньше срока

В Башкирии с начала действия программы досрочного пенсионного обеспечения страховую пенсию по старости получили 45 392 учителя, имеющих длительный педагогический стаж. Об этом сообщила пресс-служба отделения Социального фонда России по республике.
Как напоминают в ведомстве, учителя имеют право на досрочный выход на пенсию при наличии 25 лет педагогического стажа в соответствующих должностях и учреждениях, перечень которых утвержден федеральным правительством. Также необходимо иметь установленное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — 30 в 2025 году.
В Соцфонде уточнили, что при оформлении пенсии учитываются положения переходного периода, связанного с увеличением пенсионного возраста. Например, если педагог выработал 25-летний стаж к 1 октября 2022 года, пенсия может быть назначена с 1 октября 2026 года. При выработке стажа в 2025 году отсрочка составит 5 лет, и пенсия будет назначена в 2030 году.
С 2024 года перечень педагогических работников, имеющих право на досрочную пенсию, расширен — в него включены тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию. В педагогический стаж засчитываются периоды повышения квалификации, нахождения в ежегодном отпуске и на больничном при условии уплаты страховых взносов работодателем.
Информацию о накопленном стаже можно получить через портал «Госуслуги», запросив выписку из индивидуального лицевого счета.
