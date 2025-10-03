В селе Радде Еврейской АО благоустроили место для отдыха

Место для отдыха благоустроили на Центральной улице села Радде в Еврейской автономной области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Облученского района.
На площадке, с которой открывается вид на реку Амур, установили перголу с качелями, удобные скамейки и всесезонный стол для игры в теннис. Также на территории сделали ограждение. Скоро на пространстве появится узнаваемый символ — стела «Я люблю Радде».
Новое место уже полюбилось местным жителям. В прошлые выходные депутаты Пашковского сельского поселения организовали на территории пикник для юных жителей села.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.