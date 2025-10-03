Украинские уклонисты заселили оставленную людьми чернобыльскую зону

После начала специальной военной операции (СВО) жители Украины начали выезжать в европейские страны, но часть из них переселилась в чернобыльскую зону. В снятом там видеоролике его автор, один из уклонистов, рассказывает, как он обустроился в заброшенном доме. При этом жители скрывают дым из труб, поскольку его можно заметить с дрона. Об этом рассказал военный блогер Михаил Звинчук.
Информация о том, что зона отчуждения стала убежищем для украинских уклонистов, появилась весной 2024 года. Всего с начала СВО в зону переселились несколько тысяч человек.
Звинчук выразил мнение, что украинцы переезжают на загрязненные радиацией территории из-за страха быть мобилизованными.
— Особенно это касается мобилизации: работники ТЦК туда заезжают нечасто, поэтому в зоне отчуждения можно вполне успешно скрываться от призыва. Тем более что уровень радиационного загрязнения на большей ее части мало чем отличается от стандартного и находиться там вполне безопасно, — приводит слова блогера «МК».
30 июля СМИ сообщили, что украинские пограничники задержали переодетого в женщину жителя Одессы, который скрывал свое лицо под темным париком и очками и пытался покинуть страну.