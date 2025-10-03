Украинские уклонисты заселили оставленную людьми чернобыльскую зону

После начала специальной военной операции (СВО) жители Украины начали выезжать в европейские страны, но часть из них переселилась в чернобыльскую зону. В снятом там видеоролике его автор, один из уклонистов, рассказывает, как он обустроился в заброшенном доме. При этом жители скрывают дым из труб, поскольку его можно заметить с дрона. Об этом рассказал военный блогер Михаил Звинчук.