Дандыкин: ситуация по Северску разрешится до конца октября

«Во всех этих городах сложные географические условия с высотами, всё-таки это местность такая лесистая. Высоты — это всегда тяжело. Я думаю, что с учётом охвата с флангов, будем просто вытеснять, просто некому будет сопротивляться. Сейчас главное — это применение авиации, массированная атака бомбами, применение артиллерии и самое главное — дронов», — подчеркнул военный эксперт.