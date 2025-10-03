Дандыкин: ситуация по Северску разрешится до конца октября

Октябрь станет решающим для Северска и Купянская, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Я думаю, этот месяц будет решающим. И не только до Северска, но и для Купянска», — сказал он.
Дандыкин объяснил, что освобождение Северска осложняется его географическим положением.
«Во всех этих городах сложные географические условия с высотами, всё-таки это местность такая лесистая. Высоты — это всегда тяжело. Я думаю, что с учётом охвата с флангов, будем просто вытеснять, просто некому будет сопротивляться. Сейчас главное — это применение авиации, массированная атака бомбами, применение артиллерии и самое главное — дронов», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее Дандыкин объяснил, что Северск имеет важное значение с точки зрения составляющей по освобождению северо-запада и севера ДНР.