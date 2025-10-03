Суд отклонил иск героя с обложки альбома Nirvana к рок-группе

Суд Калифорнии в очередной раз отклонил иск Спенсера Элдена, чья фотография изображена на обложке альбома Nevermind музыкальной группы Nirvana. Об этом сообщает The New York Times.
На обложке альбома изображен младенец, плывущий за долларовой купюрой.
30 сентября 2025 года иск Элдена был отклонен. Судья Фернандо Олгуин постановил, что фотография не содержит сексуализированного насилия над детьми. Он отметил, что поза, точка фокусировки и общий контекст снимка не указывают на откровенно сексуальные сцены. Судья также принял во внимание, что Элден многократно получал финансовую выгоду от этой фотографии в прошлом.
Элден подавал в суд на участников группы в 2021 году, называя себя жертвой сексуальной эксплуатации и требуя компенсации. Это уже не первое отклонение его иска. Адвокат Nirvana Берт Дейкслер заявил, что музыканты рады окончанию судебного разбирательства и снятию ложных обвинений.
Известно, что Спенсер Элден также подавал в суд на Nirvana в январе 2022 года.