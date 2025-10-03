Суд отклонил иск героя с обложки альбома Nirvana к рок-группе

30 сентября 2025 года иск Элдена был отклонен. Судья Фернандо Олгуин постановил, что фотография не содержит сексуализированного насилия над детьми. Он отметил, что поза, точка фокусировки и общий контекст снимка не указывают на откровенно сексуальные сцены. Судья также принял во внимание, что Элден многократно получал финансовую выгоду от этой фотографии в прошлом.