Либерализация и профилактика. Как изменятся кодексы по вопросам об административной ответственности?

Депутатами в первом чтении сегодня принят законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Проект предусматривает комплексное внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП) по итогам анализа правоприменительной практики и принятых законодательных актов. В течение пяти лет в эти кодексы вносились лишь единичные, небольшие по объему изменения. Эти корректировки были вызваны необходимостью безотлагательного регулирования важнейших отношений, связанных с обеспечением интересов национальной безопасности, а также с разрешением вопросов, имеющих особую социальную значимость. При этом закрепленные в новых редакциях кодексов новации и базовые подходы за этот период не корректировались.
Предлагаемые сейчас изменения — это очередной шаг по устранению пробелов правового регулирования в этой сфере с учетом социально-экономического развития страны. Предполагаются либерализация ответственности за административные правонарушения, повышение профилактической составляющей в этой сфере и оптимизация административного процесса. Законопроект представил директор Национального центра законодательства и правовой информации Андрей Мательский. Корреспондент БЕЛТА указала ключевые новации.
Без кардинальных изменений.
В целом законопроект не предполагает каких-либо кардинальных изменений. Он отражает последовательную правовую политику, направленную на дальнейшее развитие, совершенствование и укрепление слаженно функционирующего в настоящее время механизма.
По словам Андрея Мательского, в проекте реализовано семь поручений главы государства, в том числе предписания пяти указов.
Так, во исполнение актов главы государства КоАП дополняется новыми нормами, которые устанавливают административную ответственность за ряд правонарушений. В частности, это нарушение порядка приобретения служебных и специальных легковых автомобилей (ст. 24.60 КоАП). Указом Президента упорядочены требования в отношении приобретения автомобилей. Это требования к стоимости, производителю автомобиля, обязательному отсутствию просроченной задолженности по платежам в бюджет и выплате заработной платы. За невыполнение этих требований законопроектом предусматривается соответствующая ответственность.
Предусмотрена ответственность за нарушение требований к охвату территорий услугами сотовой электросвязи и качеству таких услуг. В соответствии с актом главы государства правительством определены конкретные требования к охвату территории и качеству, за невыполнение которых предусматривается ответственность.
Предусмотрен новый состав ответственности за совершение запрещенных сделок и операций с цифровыми знаками (токенами) — ст. 12.36. Это же касается незаконного представления Республики Беларусь на международных, культурных, спортивных, образовательных мероприятиях (ст. 24.62), нарушения порядка проведения работ по регулированию распространения численности отдельных видов инвазивных растений (ст. 16.46).
В соответствии с поручением главы государства установлена ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности, педофилии. КоАП дополняется ст. 19.16.
Усиливается профилактическая составляющая.
Второй блок ключевых положений проекта нацелен на усиление профилактической составляющей законодательства об административной ответственности. Директор Национального центра законодательства и правовой информации (НЦЗПИ) пояснил, что для этого расширяются обстоятельства, исключающие административную ответственность при условии оперативного устранения допущенных нарушений и предотвращении вредных последствий.
В частности, исключается ответственность за неуплату налогов и иных обязательных бюджетных платежей в сумме, не превышающей 100 базовых величин (БВ), если возникшая задолженность устранена в течение 10 дней со дня вручения акта проверки. По действующим правилам ответственность не наступает, если задолженность не превышает 1% от подлежащей уплате суммы. Проектная же норма вводит дополнительный альтернативный критерий: не более 100 БВ либо 1%.
Проектом исключается ответственность за нарушение законодательства о государственных закупках при условии устранения нарушений в установленный срок после получения предписания государственного органа. Освобождение не будет применяться в случаях повторного выявления таких нарушений в течение года. Соответствующее примечание предусматривается к ст.12.9 КоАП.
Исключается ответственность за указание недостоверных сведений в статистической декларации, если до начала административного процесса в декларацию внесены соответствующие поправки.
Андрей Мательский подчеркнул, что во всех указанных случаях неприменение ответственности будет обязательным.
Также вводится новое универсальное правило, распространяющееся на любые административные правонарушения, совершенные субъектами хозяйствования. Это правило позволит освобождать юридическое лицо от административной ответственности, если оно предотвратило вредные последствия правонарушения. Такое освобождение не является безусловным, подчеркнул он. Решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств правонарушения. Возможность исправить допущенные ошибки без привлечения к ответственности стимулирует объекты хозяйствования к немедленному устранению допущенных нарушений.
Проектом совершенствуется такой профилактический институт, как меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Этот институт достаточно новый, он был введен в 2021 году. В целях его развития предлагается дополнить ПИКоАП новым специальным разделом — применение мер воспитательного воздействия. Новый раздел системно закрепляет требования, общие и особенные аспекты применения мер воспитательного воздействия. В частности, с учетом запросов правоприменителей определяются система законодательства, регулирующего порядок и условия применения таких мер, непосредственные исполнители, сроки и способы реализации и соответствующие процессуальные процедуры.
Соразмерность ответственности характеру деяния и причиненному вреду.
В контексте требований Президента о справедливости при привлечении к административной ответственности ряд проектных норм нацелен на обеспечение соразмерности ответственности характеру деяния и причиненному вреду. Проект содержит поправки, которые обеспечивают такую соразмерность. Эти корректировки касаются как нарушений, допускаемых при осуществлении хозяйственной деятельности, так и жизненных ситуаций, в которые попадают граждане. В частности, предлагается дифференцировать ответственность за отдельные правонарушения со смягчением санкций за деяния, характеризующиеся меньшей степенью общественной опасности.
Андрей Мательский привел пример. Статьей 18.14 КоАП установлена ответственность за управление транспортным средством лицом, которое не имеет на это право. Предусмотрены штрафы от 5 до 20 БВ. За повторное в течение года совершение такого же нарушения ответственность существенно ужесточается — штрафы от 20 до 50 БВ, или общественные работы, или административный арест. Совершение такого правонарушения в третий раз влечет уже уголовную ответственность.
«Столь жесткие меры, вне всякого сомнения, оправданы, когда они применяются к лицам, лишенным водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Высокую общественную опасность по понятным причинам представляет и тот, кто садится за руль и водительских прав не имел никогда», — заметил директор НЦЗПИ.
Вместе с тем под действие приведенных жестких мер попадают и те граждане, у которых просто истек срок действия водительского удостоверения, но они по разным причинам не прошли процедуру его замены. Общественная опасность такого правонарушения не сопоставима с вышеназванными случаями. По этой причине действующие меры ответственности вплоть до уголовной, очевидно, не соразмерны тяжести такого проступка. Соответственно, законопроектом предлагается уточнить эти положения.
По словам Андрея Мательского, управление транспортным средством с истекшим сроком действия водительского удостоверения выделяется в отдельный состав. Деяния переводятся из категории значительных правонарушений в разряд проступков. Устанавливается соразмерный штраф в диапазоне от 2 до 5 БВ. Неоднократное совершение такого проступка не будет влечь уголовную ответственность.
Вместе с тем обеспечение соразмерности ответственности — это не всегда ее смягчение. Данные правоприменительной практики свидетельствуют о необходимости в отдельных случаях и усиления мер такого воздействия. К примеру, в 2024 году произошло более 1 тыс. ДТП с участием пешеходов — 143 человека погибли и 940 были травмированы. Каждый третий погибший пешеход находился в состоянии опьянения. В прошлом году нетрезвыми пешеходами совершено 32,5 тыс. нарушений правил дорожного движения и каждое десятое нарушение при этом допущено повторно.
Согласно действующему порядку, если такой проступок совершен впервые, то человек освобождается от ответственности с объявлением предупреждения. Приведенная статистика показывает, что существующие меры воздействия в данном случае не оказывают необходимого профилактического эффекта. В связи с этим проектом вносится корректировка, согласно которой нетрезвого пешехода можно будет сразу привлекать к более строгой административной ответственности за нарушение ПДД, не дожидаясь, когда он совершит аналогичный проступок повторно.
Предстоит большая работа.
Законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» принят в первом чтении. И сегодня же в Палате представителей состоялось заседание рабочей группы по данному проекту.
«Нам предстоит большая работа по рассмотрению тех замечаний и предложений, которые поступили в тот период, когда проект находился в Палате представителей. Мы будем над этим работать, — сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Александр Омельянюк. — Предложения разноплановые. Они поступили от депутатов, которые изучили проект. Они касаются изменений в ПИКоАП, реализация предложений, которые явились результатом парламентских слушаний, касающихся развития цифровой экономики в нашей стране».
В частности, рассмотрено предложение Федерации профсоюзов Беларуси о введении административной ответственности нанимателей за неперечисление, неполное и (или) несвоевременное перечисление профсоюзных взносов, удерживаемых по письменным заявлениям работников. Комитет государственного контроля предлагает дополнить проект определением используемого в ПИКоАП термина «надлежащее извещение» (в настоящее время такое определение в ПИКоАП не раскрыто).
«Нужно внимательно изучить мнение всех заинтересованных. И, конечно, мы эту задачу всегда выполняли и выполняем. Очень важно выслушать все мнения по тем предложениям и замечаниям, которые поступили, и принять аргументированное, взвешенное решение», — заключил Александр Омельянюк.
