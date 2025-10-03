Либерализация и профилактика. Как изменятся кодексы по вопросам об административной ответственности?

Депутатами в первом чтении сегодня принят законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Проект предусматривает комплексное внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП) по итогам анализа правоприменительной практики и принятых законодательных актов. В течение пяти лет в эти кодексы вносились лишь единичные, небольшие по объему изменения. Эти корректировки были вызваны необходимостью безотлагательного регулирования важнейших отношений, связанных с обеспечением интересов национальной безопасности, а также с разрешением вопросов, имеющих особую социальную значимость. При этом закрепленные в новых редакциях кодексов новации и базовые подходы за этот период не корректировались.