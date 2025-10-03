Врачам запретили писать рецепты неразборчивым почерком: ради этого пришлось обращаться в суд

Проблема неразборчивых медицинских рецептов в Индии привлекла внимание судебных органов, пишет BBC News. Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна вынес решение, что четкий почерк врачей напрямую влияет на безопасность пациентов.
Нечитаемые рецепты могут привести к ошибкам и даже трагедиям. Судья Джасгурприт Сингх Пури отметил, что неразборчивое медико-юридическое заключение вызвало у суда недоумение. Он потребовал от медицинского сообщества срочно решить эту проблему.
Суд обязал власти включить уроки каллиграфии в программу подготовки врачей и в течение двух лет перевести все назначения в цифровой формат. До этого момента медикам предписано писать рецепты печатными буквами, чтобы их могли понять пациенты и фармацевты.
Президент Индийской медицинской ассоциации Дилип Бханушали признал наличие проблемы. Он объяснил, что врачи в государственных больницах перегружены работой. Если доктор принимает семь пациентов в день, он справляется с задачей, но при семидесяти пациентах это становится невозможно.
Эксперты подчеркивают, что дело не в красоте почерка, а в безопасности. Ошибки в прочтении рецептов могут привести к гибели людей. По данным американского Института медицины, в 1999 году до 44 тысяч человек ежегодно умирали из-за медицинских ошибок, включая те, что связаны с неразборчивым почерком. В Индии также зафиксированы случаи, когда пациенты пострадали из-за неверно понятых назначений.
Фармацевт Чилукури Параматама, который много лет борется с этой проблемой, подтвердил, что в аптеки регулярно поступают нечитаемые рецепты. Он показал журналистам примеры таких документов, которые не могут расшифровать даже опытные специалисты.
