Врачам запретили писать рецепты неразборчивым почерком: ради этого пришлось обращаться в суд

Эксперты подчеркивают, что дело не в красоте почерка, а в безопасности. Ошибки в прочтении рецептов могут привести к гибели людей. По данным американского Института медицины, в 1999 году до 44 тысяч человек ежегодно умирали из-за медицинских ошибок, включая те, что связаны с неразборчивым почерком. В Индии также зафиксированы случаи, когда пациенты пострадали из-за неверно понятых назначений.