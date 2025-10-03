Более 100 «серебряных» волонтеров собрал фестиваль в Саратовской области

Ежегодный фестиваль «Серебряный возраст» состоялся в преддверии Международного дня пожилых людей в оздоровительном центре «Ровесник» Марксовского района Саратовской области. Мероприятие, организованное в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», объединило более 100 волонтеров, сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
К фестивалю присоединились представители старшего поколения из всех районов, внесшие весомый вклад в развитие области, являющиеся «серебряными» волонтерами и участниками программных мероприятий по активному долголетию. Для участников подготовили спортивно-оздоровительные мероприятия, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, литературную гостиную, концертные программы, торжественное чествование семейных пар-долгожителей, фотосессии, дискотеку и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.