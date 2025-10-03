ВСУ сдали российским войскам координаты бригады «Кара Даг» для удара ФАБами

Ранее российский военнослужащий с позывным «Добряк» в ходе патрулирования территории с использованием беспилотного летательного аппарата, переданного Народным фронтом, выявил замаскированную позицию противника в лесном массиве. Благодаря оперативно переданным координатам цели, по складу боеприпасов был нанесен точный удар, уничтоживший не только боеприпасы, но и находившихся там диверсантов.