Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 114-й бригады территориальной обороны Украины передали российским военным координаты базы 15-й бригады оперативного назначения «Кара Даг», куда в дальнейшем нанесли удар авиабомбами ФАБ-1500. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Telegram-канале «Северный Ветер».
— Бойцы нацгвардии выполняют задачи по поддержанию дисциплины в прифронтовых районах Купянска и нередко привлекаются к поиску дезертировавших военнослужащих. Под управлением «Кара Даг» организована работа импровизированной гауптвахты, куда свозят военнослужащих, не желающих воевать за нацистский режим, — говорится в сообщении.
Ранее российский военнослужащий с позывным «Добряк» в ходе патрулирования территории с использованием беспилотного летательного аппарата, переданного Народным фронтом, выявил замаскированную позицию противника в лесном массиве. Благодаря оперативно переданным координатам цели, по складу боеприпасов был нанесен точный удар, уничтоживший не только боеприпасы, но и находившихся там диверсантов.