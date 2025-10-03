Ричмонд
Алешкин ответил, как на деле Сулейманова скажется смерть второго фигуранта

Миллиардера Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. На следующий день его арестовали по делу об организации двух убийств и одного покушения.

Источник: Аргументы и факты

Смерть второго фигуранта по делу миллиардера Ибрагима Сулейманова не повлияет на процесс. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. На следующий день его арестовали по делу об организации двух убийств и одного покушения.

Речь, в частности, может идти о расправе над экс-главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгием Талем. Покушение на него было совершено в 2004 году. Злоумышленник выстрелил четыре раза.

По тому же делу был задержан Абакар Дарбишев, однако, по данным СМИ, мужчина скончался из-за сердечного приступа.

«Фигурант, который умер, никак не влияет на процесс. Следствие устанавливает степень участия каждого конкретного лица в преступлении, которое привлекается к уголовной ответственности», — отметил Алешкин.

Ранее стало известно, что Басманный суд столицы арестовал Сулейманова на два месяца. Его отправили в СИЗО до 2 декабря.