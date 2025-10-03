В крымском селе Соколином состоялся турслет «Горизонт свободы»

Региональный турслет «Горизонт свободы» прошел в конце сентября в селе Соколином Республики Крым в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Романовском колледже индустрии гостеприимства.
В турслете приняли участие советник директора колледжа Анастасия Коростылева и председатель первичного отделения Движения первых Игорь Плоцкий.
Трехдневная программа была насыщенной и разнообразной. Участники занимались созданием туристических маршрутов, работали над заданиями, заполняя паспорт маршрута, и представляли свои проекты. Во второй день была организована экскурсия по Большому каньону Крыма. Также для участников проводили квесты и спортивные испытания.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.