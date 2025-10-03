Конкурс «Лесной тайм» стартовал при поддержке Российского футбольного союза

Организаторы Всероссийской акции «Сохраним лес», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», объявили о старте креативного конкурса «Лесной тайм». Он пройдет в социальной сети ВКонтакте при поддержке Российского футбольного союза (РФС), сообщили в пресс-службе акции «Сохраним лес».
«Мы решили объединить такие популярные в нашей стране спортивные и экологические активности, как футбол и высадка деревьев. Конкурсная механика, на наш взгляд, идеально для этого подходит. Кроме того, это позволит большему количеству жителей узнать об акции “Сохраним лес” и присоединиться к ней там, где она сейчас проходит», — отметил генеральный директор АНО «Сад Памяти», которая выступает соорганизатором акции «Сохраним лес», Вячеслав Харламов.
Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин в свою очередь отметил, что, помимо интерактивных форматов, Российский футбольный союз привлекает футболистов непосредственно к высадкам деревьев по всей стране. Один из показательных примеров — участие молодежной сборной России по футболу в акции «Сад памяти» после игры с командой КНДР, которая проходила в сентябре в Хабаровске.
«В РФС мы отдельное внимание уделяем поддержке экоактивностей. И участие в таких масштабных инициативах, как “Сохраним лес” или “Сад памяти”, стало для нас уже доброй традицией. Мы уверены, что любовь к футболу и любовь к природе неразделимы. Поэтому приглашаем всех футболистов и наших болельщиков проявить свою творческую смекалку и принять участие в конкурсе с говорящим названием “Лесной тайм”. Ведь в жизни мы точно можем находить время как на игру в футбол, так и на прогулку по лесу, которому тоже нужна наша забота и внимание», — прокомментировал Смертин.
До 30 ноября участникам конкурса нужно выложить креативный пост в соцсети ВКонтакте, который объединяет две темы: любовь к футболу и заботу о лесе. Итоги планируют подвести не позднее 15 декабря. Наряду с вручением главного приза — мяча с автографами сборной России по футболу — организаторы оставляют за собой право наградить топ-10 участников поощрительными подарками.
Оценивать креативные посты будут представители РФС, амбассадоры акции «Сохраним лес» из числа популярных блогеров и артистов, а также профессиональные фотографы, видеографы и организаторы. С полным текстом правил креативного конкурса можно ознакомиться на сайте сохранимлесрф.рф.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.