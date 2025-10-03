Ричмонд
СМИ: Тейлор Свифт намерена уехать в Великобританию из-за страха перед Трампом

Американская певица Тейлор Свифт планирует приобрести жилье в Великобритании из-за напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщила британская газета Daily Mail.

По данным журналистов, Свифт «не чувствует себя в безопасности в США» после слов главы Белого дома о том, что певица заплатит свою цену в бизнесе за поддержку представителей Демократической партии во время выборов. При этом артистка всегда чувствовала поддержку в Великобритании, где теперь планирует проводить гораздо больше времени в сравнении со Штатами.

— Это включает в себя рассмотрение некоторых объектов недвижимости в районе Ноттинг-Хилл, — говорится в материале.

Журналиста добавили, что Свифт также собирается проводить в Великобритании больше туров. Сейчас певица находится в Соединенном Королевстве, в том числе для поиска недвижимости. На данный момент Свифт «по соображениям безопасности» арендовала три резиденции в Великобритании, в которых собирается жить, передает газета.

10 ноября 2024 года голливудский актер Том Хэнкс покинул США — причиной стала победа Дональда Трампа на президентских выборах. Артист рассказал, что когда он увидел результаты голосования, то подумал: «Беги, Форрест, беги!».

