СМИ: Тейлор Свифт намерена уехать в Великобританию из-за страха перед Трампом

По данным журналистов, Свифт «не чувствует себя в безопасности в США» после слов главы Белого дома о том, что певица заплатит свою цену в бизнесе за поддержку представителей Демократической партии во время выборов. При этом артистка всегда чувствовала поддержку в Великобритании, где теперь планирует проводить гораздо больше времени в сравнении со Штатами.