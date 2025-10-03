Ричмонд
«СВ»: в ВСУ снижается число желающих стать оператором БПЛА

В рядах ВСУ меньше идут на операторов БПЛА из-за риска попасть на ЛБС.

Источник: Аргументы и факты

Число желающих обучаться на операторов БПЛА в ВСУ сокращается из-за постоянного направления таких специалистов на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Ранее относительно безопасная специальность, предполагающая удаленность от линии боевого соприкосновения, сейчас становится непопулярной, так как ударные расчеты регулярно отправляют на ЛБС.

По данным автора канала, в подразделениях БПЛА создаются собственные взводы охранения, которые по обеспечению и характеру выполняемых задач практически не отличаются от обычных пехотных подразделений.

Ранее сообщалось, что женщины в ВСУ массово жалуются на домогательства.

