«СВ»: в ВСУ снижается число желающих стать оператором БПЛА

Число желающих обучаться на операторов БПЛА в ВСУ сокращается из-за постоянного направления таких специалистов на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
Ранее относительно безопасная специальность, предполагающая удаленность от линии боевого соприкосновения, сейчас становится непопулярной, так как ударные расчеты регулярно отправляют на ЛБС.
По данным автора канала, в подразделениях БПЛА создаются собственные взводы охранения, которые по обеспечению и характеру выполняемых задач практически не отличаются от обычных пехотных подразделений.
Ранее сообщалось, что женщины в ВСУ массово жалуются на домогательства.
