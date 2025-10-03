Прощание с вдовой Вячеслава Невинного Ниной Гуляевой пройдет в стенах родного для нее театра

Нина Гуляева родилась в апреле 1931-го года в Москве, в 1954-м году после окончания Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького она стала актрисой и самого МХТ. На сцене она перевоплощалась порядка в 60 ролей. Последними ее работами были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций, с которым она также сотрудничала.