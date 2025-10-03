Прощание с вдовой Вячеслава Невинного Ниной Гуляевой пройдет в стенах родного для нее театра

Печальная весть пришла из театрального мира: не стало старейшины Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народной артистки РСФСР Нины Гуляевой.
В пресс-службе культурного учреждения сообщили, что Гуляева скончалась в пятницу, 3 октября, в возрасте 94 лет. Подробности смерти не раскрываются, о дате и времени прощания станет известно позднее. К слову, провожать артистку в последний путь будут в ставшем родным для нее театре.
«Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Её уход — огромная потеря для нас», — так отреагировали на новость о смерти ее коллеги.
Нина Гуляева родилась в апреле 1931-го года в Москве, в 1954-м году после окончания Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького она стала актрисой и самого МХТ. На сцене она перевоплощалась порядка в 60 ролей. Последними ее работами были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций, с которым она также сотрудничала.
«Всегда зал замирал, вслушиваясь в ее серебряный голос. Голос этот часто звучал на радио и с экрана», — вспоминают о ней в МХТ им. Чехова.
Нина Гуляева также снималась в фильмах, среди которых «В степной тиши», «Твой современник» и других. Помимо того, она озвучила роли Анастасии Вертинской в лентах «Алые паруса» и «Человек-амфибия». На ее счету множество званий и наград, в 1969-м она была удостоена звания народной артистки РСФСР.
Актриса была замужем два раза, первым супругом был актер Михаил Горюнов, а вторым — народный артист СССР Вячеслав Невинный, в союзе с которым родился сын.
