Пятерых детей ветерана СВО отправили в детдом, пока он рисковал жизнью на фронте

Герой СВО, получивший тяжёлое ранение в бою, сейчас борется за свое здоровье, проходя необходимые обследования перед операцией. Судьба жестоко обошлась с ним: пока он рисковал жизнью на фронте, его жена была осуждена и лишена свободы. Дети, оставшиеся без родителей, теперь находятся в специализированных учреждениях.