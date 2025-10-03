Пятерых детей ветерана СВО отправили в детдом, пока он рисковал жизнью на фронте

Герой СВО, получивший тяжёлое ранение в бою, сейчас борется за свое здоровье, проходя необходимые обследования перед операцией. Судьба жестоко обошлась с ним: пока он рисковал жизнью на фронте, его жена была осуждена и лишена свободы. Дети, оставшиеся без родителей, теперь находятся в специализированных учреждениях.
«У меня желание большое забрать детей. Жильё есть. Они спрашивают, ты когда нас заберешь?» — рассказал ветеран СВО.
Львова-Белова уточнила, что в настоящее время рассматриваются вопросы, касающиеся лечения и реабилитации военнослужащего, который получил ранения во время СВО, а также ремонта его жилья, оформления выплат и пособий, а также ряда юридических моментов.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО погиб житель Пермского края, который был отцом пятерых детей. Владимир Грибанов до мобилизации занимал должность водителя-экспедитора в местном предприятии грузоперевозок.
