В Ростовской области могут упростить поступление в колледжи

Ростовская область может присоединиться к пилотному проекту, который предусматривает облегченный вариант поступления в техникумы и колледжи после девятого класса. Если инициатива будет одобрена, то подростки смогут сдавать два ОГЭ вместо четырех.
— Договорились с правительством масштабировать упрощенную систему зачисления в колледжи. Это позволит готовить специалистов по востребованным в регионах рабочим профессиям с гарантированным трудоустройством, — рассказала в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы, депутат Госдумы от Ростовской области Виктория Абрамченко.
Такая практика уже действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
В Ростовской области количество студентов достигло 138 тысяч человек.