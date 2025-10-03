Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области могут упростить поступление в колледжи

На Дону могут сократить число экзаменов для тех, кто хочет в колледж.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область может присоединиться к пилотному проекту, который предусматривает облегченный вариант поступления в техникумы и колледжи после девятого класса. Если инициатива будет одобрена, то подростки смогут сдавать два ОГЭ вместо четырех.

— Договорились с правительством масштабировать упрощенную систему зачисления в колледжи. Это позволит готовить специалистов по востребованным в регионах рабочим профессиям с гарантированным трудоустройством, — рассказала в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы, депутат Госдумы от Ростовской области Виктория Абрамченко.

Такая практика уже действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Подписывайтесь на нас в MAX.

Читайте также.

В Ростовской области количество студентов достигло 138 тысяч человек.