Кравцов исполнил военную песню с педагогами-участниками СВО

«Отдельные слова благодарности, низкий поклон участникам специальной военной операции. Благодаря вам мы живем, вы защищаете нашу страну, мир от той чумы, которая сегодня подняла голову — неонацизм. И мы победим», — сказал министр после исполнения композиции.