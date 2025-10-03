В Топкинском округе Кузбасса начал работать земский фельдшер

Молодой специалист начал работать в Топкинском округе Кузбасса по программе «Земский фельдшер», реализующейся при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.
Янис Саватнеев завершил переподготовку в колледже, получив квалификацию фельдшера, а его первая специализация — «акушерское дело». Теперь молодой человек оказывает необходимую медицинскую помощь и активно участвует в диспансеризации населения Топкинского округа. Также в составе бригады скорой он выезжает на экстренные вызовы, а еще проводит лекции для школьников по оказанию первой помощи.
Напомним, в ходе федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрены выплаты в размере 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей для специалистов, работающих в медицинских организациях удаленных и труднодоступных сельских поселений. В населенных пунктах с количеством жителей до 50 тыс. человек фельдшеры могут получить выплату в размере 500 тыс. рублей, а врачи — 1 млн рублей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.