В Топкинском округе Кузбасса начал работать земский фельдшер

Янис Саватнеев завершил переподготовку в колледже, получив квалификацию фельдшера, а его первая специализация — «акушерское дело». Теперь молодой человек оказывает необходимую медицинскую помощь и активно участвует в диспансеризации населения Топкинского округа. Также в составе бригады скорой он выезжает на экстренные вызовы, а еще проводит лекции для школьников по оказанию первой помощи.