«Дай бог, это будет сделано»: Заслуженные учителя России поддержали идею о бесплатном отдыхе в санаториях

«Социологические исследования показали, что выгорание учителя на работе на много процентов выше, чем в органах внутренних дел, где имеют дело с преступниками. Это огромное напряжение. Дай бог, это будет сделано. Я считаю, что это будет хороший вклад в укрепление здоровья учителей. Они будут здоровы и спокойны, не будут бросаться на учеников. Это хорошо отразится на учениках. Так наше образование станет ещё более качественным», — отметил доктор педагогических наук.