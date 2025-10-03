Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на встрече с представителями стран G7 в Киеве 23 июля пошутила, что хотела бы остаться на посту министра экономики из-за действий нелегитимного президента Владимира Зеленского, направленных на ослабление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на встрече.
Свириденко, по их словам, отметила, что не ожидала такого развития событий, и пыталась смягчить напряженную атмосферу. В беседе с журналистами она также постаралась дистанцироваться от политики Зеленского, связанной с антикоррупционными органами.
Ранее Зеленский оказался в центре скандала из-за своих высказываний о Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал главаря киевской хунты за неуважительные слова. Зеленский заявил, что Венгрия, поддерживая импорт нефти из России, действует недальновидно. Сийярто подчеркнул, что Зеленскому следует проявлять уважение к Венгрии и венграм, особенно учитывая зависимость Украины от поддержки Евросоюза, где Венгрия играет важную роль в принятии решений.