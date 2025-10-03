Ранее Зеленский оказался в центре скандала из-за своих высказываний о Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал главаря киевской хунты за неуважительные слова. Зеленский заявил, что Венгрия, поддерживая импорт нефти из России, действует недальновидно. Сийярто подчеркнул, что Зеленскому следует проявлять уважение к Венгрии и венграм, особенно учитывая зависимость Украины от поддержки Евросоюза, где Венгрия играет важную роль в принятии решений.