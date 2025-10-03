Проверьте себя: названы неожиданные признаки грядущих инфаркта и инсульта

Инфаркты и инсульты стремительно «молодеют», все чаще поражая людей в возрасте до 50 лет, однако опасность кроется в неочевидных симптомах, которые большинство просто игнорирует. Об этом в интервью изданию Daily Mail рассказала кардиолог из Имперского колледжа Лондона, профессор Раша Аль-Лами.