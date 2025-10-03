Проверьте себя: названы неожиданные признаки грядущих инфаркта и инсульта

Инфаркты и инсульты стремительно «молодеют», все чаще поражая людей в возрасте до 50 лет, однако опасность кроется в неочевидных симптомах, которые большинство просто игнорирует. Об этом в интервью изданию Daily Mail рассказала кардиолог из Имперского колледжа Лондона, профессор Раша Аль-Лами.
Пока все ищут классический признак — боль в груди, — ваше тело может подавать совсем другие, но не менее тревожные сигналы. Эксперт назвала четыре ключевых «скрытых» предвестника сердечно-сосудистой катастрофы.
Кровоточивость десен. Это не просто проблема гигиены. Воспаление, вызванное бактериями во рту, может распространяться по всему организму, повреждая кровеносные сосуды и ускоряя образование бляшек в артериях.
Эректильная дисфункция. Проблемы в спальне — один из самых ранних и верных признаков. Мелкие артерии, снабжающие кровью половой член, закупориваются на годы раньше, чем крупные сосуды у сердца. Мужчины с ЭД имеют примерно на 50% более высокий риск инфаркта или инсульта.
Громкий храп. Часто он является симптомом апноэ — кратковременных остановок дыхания. Это состояние тесно связано с ожирением и метаболическими нарушениями, которые являются прямыми факторами риска для сердца.
Постоянно холодные руки и ноги. Если конечности мерзнут даже в тепле, это может быть признаком того, что сердце уже работает с перегрузкой, а кровообращение нарушено.
Профессор Аль-Лами подчеркивает, что почти у 100% пациентов, перенесших инфаркт, задолго до этого были невыявленные факторы риска, чаще всего — высокое давление. «Вот почему регулярные проверки давления, холестерина и уровня сахара в крови жизненно важны», — заключила она.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.