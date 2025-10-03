Танцующую под «Седую ночь» Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

Напомним, в 2022 году актриса публично выступила с критикой СВО. Затем Хаматова уволилась из театра «Современник», а затем покинула Россию, перебравшись жить в Латвию. Через два года её попёрли там с работы из-за невостребованности. Потом последовали проблемы с ВНЖ — с большим трудом артистке удалось его продлить. Актриса признаётся, что скучает по России и желает вернуться, но здесь ей до сих пор не рады, поскольку она дискредитировала ВС РФ. Кроме того, Хаматовой грозит уголовное дело из-за помощи Украине.