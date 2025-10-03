Танцующую под «Седую ночь» Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

Чулпан Хаматова танцует под «Седую ночь». Видео © Telegram / Виталий Бородин.
Его обращение к актрисе последовало после того, как она выложила в соцсети ролики с танцами под песни «Ласкового мая». Бородин заметил двойственность в поведении Чулпан: она одновременно погружается в изучение латышского языка и демонстрирует тоску по Родине.
«Возникает вопрос. Чулпан, определись с позицией. Хочешь выступать и говорить на русском или всё-таки продолжаешь усердно учить латышский?» — написал глава ФПБК.
Напомним, в 2022 году актриса публично выступила с критикой СВО. Затем Хаматова уволилась из театра «Современник», а затем покинула Россию, перебравшись жить в Латвию. Через два года её попёрли там с работы из-за невостребованности. Потом последовали проблемы с ВНЖ — с большим трудом артистке удалось его продлить. Актриса признаётся, что скучает по России и желает вернуться, но здесь ей до сих пор не рады, поскольку она дискредитировала ВС РФ. Кроме того, Хаматовой грозит уголовное дело из-за помощи Украине.
