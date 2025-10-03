На границе Белоруссии и Польши нашли тело девушки африканской внешности

Пограничники Белоруссии нашли тело женщины африканской внешности на границе с Польшей. Информация об этом появилась в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.
В сообщении говорится, что тело девушки было найдено 2 октября брестскими пограничниками в Каменецком районе. Оно находилось в непосредственной близости к забору Польши. На месте работала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств.
«С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели 15 человек. Всего с 2021 года на границе с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев», — следует из сообщения.
Между тем, в июле военнослужащий из Польши выстрелил резиновыми пулями в мигранта, который пытался пробраться в страну на границе с Белоруссией, сообщала местная радиостанция RMF24.