На границе Белоруссии и Польши нашли тело девушки африканской внешности

Тело девушки африканской внешности было найдено недалеко от забора Польши на границе с Белоруссией.

Пограничники Белоруссии нашли тело женщины африканской внешности на границе с Польшей. Информация об этом появилась в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

В сообщении говорится, что тело девушки было найдено 2 октября брестскими пограничниками в Каменецком районе. Оно находилось в непосредственной близости к забору Польши. На месте работала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств.

«С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели 15 человек. Всего с 2021 года на границе с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев», — следует из сообщения.

Между тем, в июле военнослужащий из Польши выстрелил резиновыми пулями в мигранта, который пытался пробраться в страну на границе с Белоруссией, сообщала местная радиостанция RMF24.

