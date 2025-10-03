Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпера Тимбалэнда заметили в центре Москвы

Американский рэпер приехал в столицу РФ, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

Источник: Аргументы и факты

Американского рэпера Тимбалэнда (настоящее имя — Тимоти Закери Мосли) заметили в центре Москвы. Кадры в своем Telegram-канале публикует телеканал РЕН ТВ.

На видео запечатлено, как музыкант в сопровождении охранников садится в черный автомобиль.

Известно, что Тимбалэнд приехал в Россию, чтобы выступить на закрытом мероприятии.

Ранее культовый американский рэпер Xzibit анонсировал два концерта в России. Выступления пройдут 3 и 4 декабря в Москве и в Санкт-Петербурге. В российской столице площадкой для концерта станет VK Stadium, а в Северной столице — клуб «А2».