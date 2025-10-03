Рэпера Тимбалэнда заметили в центре Москвы

Американского рэпера Тимбалэнда (настоящее имя — Тимоти Закери Мосли) заметили в центре Москвы. Кадры в своем Telegram-канале публикует телеканал РЕН ТВ.
На видео запечатлено, как музыкант в сопровождении охранников садится в черный автомобиль.
Известно, что Тимбалэнд приехал в Россию, чтобы выступить на закрытом мероприятии.
Ранее культовый американский рэпер Xzibit анонсировал два концерта в России. Выступления пройдут 3 и 4 декабря в Москве и в Санкт-Петербурге. В российской столице площадкой для концерта станет VK Stadium, а в Северной столице — клуб «А2».