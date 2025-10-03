Более 13 тыс. жителей Саратовской области получили помощь мобильных бригад

«Мобильные бригады центров социального обслуживания доставляют получателей услуг не только на диспансеризацию, но и для знакомства с предоставляемыми социальными услугами, для их получения или просто на значимые мероприятия. Специалисты центра могут также выехать к получателям услуг на дом, чтобы оказать ту или иную помощь нашим старшим», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты региона Светлана Савочкина.