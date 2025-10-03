Более 13 тыс. жителей Саратовской области получили помощь мобильных бригад

Мобильные бригады комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области с начала 2025 года отвезли на медицинские осмотры 13 379 граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности. Выезды осуществляются при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
«Мобильные бригады центров социального обслуживания доставляют получателей услуг не только на диспансеризацию, но и для знакомства с предоставляемыми социальными услугами, для их получения или просто на значимые мероприятия. Специалисты центра могут также выехать к получателям услуг на дом, чтобы оказать ту или иную помощь нашим старшим», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты региона Светлана Савочкина.
В Петровскую районную больницу специалисты привезли жителей сел Новодубровка и Сосновоборское. Центр социального обслуживания Новоузенского района помог своим получателям услуг из поселка Дюрского. Мобильные бригады из Самойловского и Гагаринского районов доставили на прием к врачам жителей сел Хрущевка и Березина Речка, а также поселка Водник.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.