В Ростове с 6 октября сотни домой останутся без света

В понедельник, 6 октября, с девяти утра и до пяти вечера света не будет по следующим адресам: пер. Нефтяной, 1, 2, 2 В, 7−55; пер. Элеваторный, 1, 2, 4, 4А; ул. Таганрогская, 2 А, 138; ул. Факельная 8−62; ул. Напорная 13−59.