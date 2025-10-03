В Ростове с 6 октября сотни домой останутся без света

В Ростове-на-Дону следующая рабочая неделя начнется с отключений света. Как рассказали в «Донэнерго», это связано с плановыми работами.
В понедельник, 6 октября, с девяти утра и до пяти вечера света не будет по следующим адресам: пер. Нефтяной, 1, 2, 2 В, 7−55; пер. Элеваторный, 1, 2, 4, 4А; ул. Таганрогская, 2 А, 138; ул. Факельная 8−62; ул. Напорная 13−59.
Во вторник, 7 октября, с девяти утра и до пяти вечера обесточат дома, расположенные по таким адресам: ул. Шатурская 23−55, 18−42; ул. Волгостроевская 1−35, 2−42; ул. Кржижановского 77−115, 96−130; пер. Гельца 1−19, 2−16; ул. Марины Расковой 1−11, 2−14; ул. Герцена 87−135; ул. Якуба Коласа 1−7, 2−8; ул. Владиленская 223.
В среду, 8 октября, электроэнергии не будет по следующим адресам: пер. Днепровский 109, 110, 111; ул. Вятская 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47.
В четверг, 9 октября, обесточат дома, расположенные по адресам: ул. Майская 11−17, 30; ул. 14-я линия 15, 19/46; ул. 16-я линия 16−30, 11−39; ул. Мурлычева 24−46, 27−51.
В пятницу, 10 октября, света не будет по таким адресам: ул. Волгостроевская 35−73, 42−94; ул. Шатурская 55−111,40−84; ул. Кржижановского 115−163, 130−182; ул. Герцена 135−143; пер. Конный 1−9,2−20; пер. Красной Звезды 1−21,2−18; пер. Ударников 1−29,2−22.
