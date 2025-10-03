Средства ПВО уничтожили шесть украинских дронов над регионами России

Шесть украинских беспилотников были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 3 октября.
По информации ведомства, дроны были уничтожены над регионами страны в период с 15:00 по 20:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Курской области, еще два над Белгородской и один над Брянской областями.
Между тем, 2 октября, российские силы противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку со стороны ВСУ. Был сбит беспилотный летательный аппарат в небе над Нижегородской областью, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.