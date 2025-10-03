Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО уничтожили шесть украинских дронов над регионами России

Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Шесть украинских беспилотников были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 3 октября.

По информации ведомства, дроны были уничтожены над регионами страны в период с 15:00 по 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Курской области, еще два над Белгородской и один над Брянской областями.

Между тем, 2 октября, российские силы противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку со стороны ВСУ. Был сбит беспилотный летательный аппарат в небе над Нижегородской областью, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.