В поселке Металлострой Санкт-Петербурга реконструировали котельную

Обновленную котельную на улице Богайчука уже ввели в эксплуатацию. Мощность объекта была увеличена почти в 2 раза. Установка нового оборудования повысила коэффициент полезного действия источника с 86% до 94%. Также за счет отказа от использования мазута в качестве резервного топлива исключены выбросы вредных веществ в атмосферу. В общей сложности котельная обеспечит надежное теплоснабжение 55 зданий, включая 7 детских и учебных учреждений.