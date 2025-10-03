В поселке Металлострой Санкт-Петербурга реконструировали котельную

Крупнейшую котельную Колпинского района реконструировали в поселке Металлострой Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
«Реконструкция крупнейшей котельной Металлостроя — пример комплексного подхода к модернизации системы теплоснабжения. Вместе с источником теплоснабжения реконструируются почти 23 километра прилегающих тепловых сетей», — отметил губернатор города Александр Беглов.
Обновленную котельную на улице Богайчука уже ввели в эксплуатацию. Мощность объекта была увеличена почти в 2 раза. Установка нового оборудования повысила коэффициент полезного действия источника с 86% до 94%. Также за счет отказа от использования мазута в качестве резервного топлива исключены выбросы вредных веществ в атмосферу. В общей сложности котельная обеспечит надежное теплоснабжение 55 зданий, включая 7 детских и учебных учреждений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.