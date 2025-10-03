Ричмонд
В Москве подорожает проезд

В Москве с 13 октября подорожает проезд по московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик. Новые тарифы коснутся автомобилистов, которые пользуются МСД по будням утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Теперь стоимость проезда одного участка составит десять рублей вместо прежних семи, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Повышение цен произойдет второй раз за год.

Решение о повышении стоимости принято для регулирования транспортных потоков в наиболее загруженные часы. В дептрансе подчеркнули, что новые тарифы не затронут пользователей в выходные и праздничные дни, а также в остальное время суток.

Кроме того, отмечается, что стоимость транзитного проезда по МСД остается прежней — 950 рублей. В ведомстве добавили, что большая часть времени использование трассы по-прежнему будет бесплатным. Это второе повышение стоимости проезда по скоростному диаметру за год: предыдущее вступило в силу в июне 2025 года.

Ранее в Тюмени подросли цены на проезде в общественном транспорте. Цена по безналу составляет 35 рублей (вместо 31-го) и 40 рублей (вместо 32-ух) за наличный расчет. В начале 2026 года горожан ждет еще одно увеличение тарифов уже на два рубля.