В Москве подорожает проезд

В Москве с 13 октября подорожает проезд по московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик. Новые тарифы коснутся автомобилистов, которые пользуются МСД по будням утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Теперь стоимость проезда одного участка составит десять рублей вместо прежних семи, сообщили в департаменте транспорта столицы.