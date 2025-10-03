Среди победителей — белорусы. Названы победители фестиваля «Евразия.DOC»

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей IX Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» назвали в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Гран-при фестиваля завоевал российский фильм «Враг номер три» режиссера Владимира Сумашедова.
Победителями IX Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» стали картины «Выжившие» белорусской режиссера Анны Литаш, «Ягноб» режиссер Пайрава Шарифова (Таджикистан) и «Птица Феникс Алексея Талая» режиссера Владимира Луцкого (Беларусь).
Приз зрительских симпатий достался российскому фильму «Челлендж: вербовка» режиссера Александра Куликова.
Грамотой Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси отмечена картина «Соль земли русской» режиссера Александра Матросова (Россия).
Специальный приз Министерства информации получил фильм «Военкоры» российского режиссера Александра Прохоренкова.
Приз председателя жюри фестиваля достался российскому фильму «Ледовые капитаны» режиссера Павла Фаттахутдинова.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Рамиля Насибулина.