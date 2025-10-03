МВД предложило просить справку о несудимости при получении гражданства России

Данная справка должна быть оформлена компетентным органом иностранного государства по установленной форме. В документе необходимо подтвердить отсутствие судимости у заявителя либо предоставить подробную информацию о совершённых преступлениях. В частности, должны содержаться сведения о форме вины, будь то умысел или неосторожность, а также подтверждение отсутствия факта уголовного преследования на момент выдачи документа.
Срок действия такой справки ограничен тремя месяцами с даты её выдачи. При этом проект документа предусматривает ряд исключений для определенных категорий заявителей. Так, от предоставления справки освобождаются недееспособные лица, дети младше 14 лет и военнослужащие, заключившие контракт с ВС РФ.
Кроме того, документ не потребуется от лиц, признанных беженцами или получивших политическое убежище в России. Отдельное исключение сделано для граждан Украины в связи с отказом местных органов выдавать подобные справки для представления в российские инстанции.
Ранее депутат и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил, чтобы для иностранцев отменили социальные пенсии, поскольку это поспособствует снижению нагрузки на федеральный бюджет. По его словам, эта категория людей зачастую не вносят вклад в развитие России, тогда как пенсионеры получают «гроши».
