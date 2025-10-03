МВД предложило просить справку о несудимости при получении гражданства России

Данная справка должна быть оформлена компетентным органом иностранного государства по установленной форме. В документе необходимо подтвердить отсутствие судимости у заявителя либо предоставить подробную информацию о совершённых преступлениях. В частности, должны содержаться сведения о форме вины, будь то умысел или неосторожность, а также подтверждение отсутствия факта уголовного преследования на момент выдачи документа.