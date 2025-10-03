Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предложило просить справку о несудимости при получении гражданства России

МВД России предложило дополнить список документов для получения гражданства справкой об отсутствии судимости, выдаваемой за рубежом. Соответствующий проект указа подготовлен ведомством.

Источник: Life.ru

Данная справка должна быть оформлена компетентным органом иностранного государства по установленной форме. В документе необходимо подтвердить отсутствие судимости у заявителя либо предоставить подробную информацию о совершённых преступлениях. В частности, должны содержаться сведения о форме вины, будь то умысел или неосторожность, а также подтверждение отсутствия факта уголовного преследования на момент выдачи документа.

Срок действия такой справки ограничен тремя месяцами с даты её выдачи. При этом проект документа предусматривает ряд исключений для определенных категорий заявителей. Так, от предоставления справки освобождаются недееспособные лица, дети младше 14 лет и военнослужащие, заключившие контракт с ВС РФ.

Кроме того, документ не потребуется от лиц, признанных беженцами или получивших политическое убежище в России. Отдельное исключение сделано для граждан Украины в связи с отказом местных органов выдавать подобные справки для представления в российские инстанции.

Ранее депутат и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил, чтобы для иностранцев отменили социальные пенсии, поскольку это поспособствует снижению нагрузки на федеральный бюджет. По его словам, эта категория людей зачастую не вносят вклад в развитие России, тогда как пенсионеры получают «гроши».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше