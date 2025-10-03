Эти устройства запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

Специалисты также установили, что указанный паяльник не соответствует ряду требований. Так, у товара отсутствует обязательная информация, касающаяся безопасного использования устройства. Кроме того, прибор не обеспечивает необходимый уровень изоляционной защиты. В частности, во время испытаний между токоведущими и доступными частями по усиленной изоляции в течении одной минуты был зафиксирован пробой изоляции.