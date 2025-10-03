Полиция Чехии получила анонимное сообщение об атаке дронов на аэропорт Праги

Чешская полиция получила анонимное сообщение об угрозе атаки беспилотников на аэропорт Праги. Информация пока не подтверждена, но власти немедленно приняли меры.
Полиция заявила, что для обеспечения безопасности привлечены значительные силы, включая сотрудников различных подразделений. Также налажено взаимодействие с военными. Ведомство подчеркнуло, что информация об угрозе проверяется, и дополнительные сведения будут предоставлены в ближайшее время.
По данным полиции, рассматриваются все возможные меры защиты, включая использование систем противодействия беспилотникам и привлечение снайперов. Эти шаги носят превентивный характер.
Представитель полиции Ондржей Моравчик сообщил, что действия на месте продолжаются, но подробности пока не разглашаются. Несмотря на угрозу, работа аэропорта Праги остается стабильной, ограничения в его функционировании не введены. Власти продолжают оценивать ситуацию, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Ранее представители Минобороны Бельгии сообщили об обнаружении над военной базой в Эльзенборне около 15 неопознанных беспилотников. Никаких подробностей и подтверждений не предоставлялось.