Полиция Чехии получила анонимное сообщение об атаке дронов на аэропорт Праги

Полиция заявила, что для обеспечения безопасности привлечены значительные силы, включая сотрудников различных подразделений. Также налажено взаимодействие с военными. Ведомство подчеркнуло, что информация об угрозе проверяется, и дополнительные сведения будут предоставлены в ближайшее время.