«Страна»: На массовый отток населения пожаловались в Днепропетровской области

2 сентября стало известно, что в текущем году на территорию России въехали 16 225 граждан Украины. Из них 15 338 человек совершали частные визиты, 652 — деловые поездки, 57 граждан прибыли в качестве туристов и у 21 человека был транзитный проезд. За эти девять месяцев 15 475 приехавших украинцев воспользовались самолетом, 705 граждан въехали в страну на машине и 45 человек пересекли российско-украинскую границу пешком.