Жители Днепропетровской области Украины жалуются на массовый отток населения из-за ситуации на фронте. Об этом сообщило местное издание «Страна» со ссылкой на местную жительницу.
По ее словам, люди бросают землю, на которой жили до этого, свой бизнес и уезжают. Женщина также рассказала о «сознательном сливе» территорий украинскими властями на фоне успешного продвижения российских войск, передает RT.
2 сентября стало известно, что в текущем году на территорию России въехали 16 225 граждан Украины. Из них 15 338 человек совершали частные визиты, 652 — деловые поездки, 57 граждан прибыли в качестве туристов и у 21 человека был транзитный проезд. За эти девять месяцев 15 475 приехавших украинцев воспользовались самолетом, 705 граждан въехали в страну на машине и 45 человек пересекли российско-украинскую границу пешком.
После того, как правительство Украины одобрило инициативу президента страны Владимира Зеленского разрешить гражданам младше 22 лет выезжать за пределы страны, молодые украинцы начали массово уезжать. В результате на границе с Польшей появилась огромная пробка из автомобилей.