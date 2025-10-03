В Смоленске отремонтировали детский сад № 15

Детский сад № 15 на улице Николаева в Смоленске отремонтировали в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Специалисты обновили крышу, фасад, внутренние помещения, заменили окна и двери, модернизировали системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электрические сети.
Детский сад рассчитан на 68 воспитанников. Обновленное пространство позволит каждому ребенку получить качественное дошкольное образование и всестороннее развитие в комфортной и безопасной атмосфере.
Напомним, ранее при поддержке нацпроекта в городе открыли центр «Выход есть» для семей, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.