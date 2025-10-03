Ричмонд
Министр Кравцов вместе с учителями выступил с песней в Кремле (видео)

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в пятницу, 3 октября, исполнил песню «Десятый наш десантный батальон» с педагогами-участниками СВО в ходе концерта в Кремлевском дворце, посвященному Дню учителя.

— Отдельные слова благодарности, низкий поклон участникам специальной военной операции. Благодаря вам мы живем, вы защищаете нашу страну, мир от той чумы, которая сегодня подняла голову — неонацизм. И мы победим, — передает слова Кравцова РИА Новости.

В июне текущего года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн завершил свой отчет перед депутатами записью собственного исполнения песни, после чего покинул сцену.

Ранее Всероссийский музыкальный флешмоб «Авторадио» к 80-летию Великой Победы прошел 9 мая и получил название «Страна Поет Катюшу!». Проект поддержали жители Санкт-Петербурга, Череповца, Ижевска, Новосибирска, Красноярска, Смоленска и других городов. Слушатели от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Сочи спели одну из главных песен Победы — «Катюшу». Миллионы голосов слились в единый хор — как символ солидарности и сплоченности россиян.

