Министр Кравцов вместе с учителями выступил с песней в Кремле (видео)

Ранее Всероссийский музыкальный флешмоб «Авторадио» к 80-летию Великой Победы прошел 9 мая и получил название «Страна Поет Катюшу!». Проект поддержали жители Санкт-Петербурга, Череповца, Ижевска, Новосибирска, Красноярска, Смоленска и других городов. Слушатели от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Сочи спели одну из главных песен Победы — «Катюшу». Миллионы голосов слились в единый хор — как символ солидарности и сплоченности россиян.