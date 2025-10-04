«Энергоком» начнет рассылку потребителям счетов на оплату газа

Как отмечается в сообщении компании которой с первого сентября были переданы функции национального поставщика природного газа для более чем 830 тысяч потребителей Молдовы, процесс выставления счетов остается без изменений. Также останутся прежними номер лицевого счета и договора с потребителем.
Отзыв лицензии у «Молдовагаза» на поставку газа в Молдову.
Напомним, НАРЭ в мае этого года назначило «Энергоком» резервным поставщиком природного газа в республику на случай, если «Молдовагаз» не выполнит требования по отделению дочерней газотранспортной компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля. Так как компания не успела завершить процедуру в установленные сроки, НАРЭ первого августа заявило, что теперь имеет право отозвать лицензию, выданную «Молдовагазу» на деятельность по поставке природного газа.
Уже четвертого августа НАРЭ утвердило решение об отзыве лицензии, выданной АО «Молдовагаз» на деятельность по поставке природного газа, а также обязало «Энергоком» обеспечить «поставку газа определенным категориям конечных потребителей по установленным параметрам качества, по регулируемым, прозрачным, недискриминационным и легко сопоставимым ценам». Также по решению агентства «Энергоком» на первый период деятельности будет применять действующие цены АО «Молдовагаз», которое также продолжит некоторое время выставлять счета потребителям.
Глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что решение о лишении компании лицензии на поставку природного газа в Молдову было продиктовано требованиями ЕС, поскольку от этого зависит предоставление правительству поддержки в размере более 260 миллионов евро. Оно является частью более крупного пакета финансирования от Евросоюза в 1,9 миллиарда евро.