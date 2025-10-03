Ричмонд
Ученые назвали напиток, который снижает риск рака печени

Крупное международное исследование показало значительное снижение риска развития рака печени у людей, регулярно употребляющих чай.

Крупное международное исследование показало значительное снижение риска развития рака печени у людей, регулярно употребляющих чай. Согласно данным, опубликованным в журнале Nutrients, эффект достигает 49%.

В исследовании приняли участие более 10 000 человек, включая 2000 пациентов с диагностированным раком печени и 8000 здоровых людей. Ученые из США и Китая проанализировали множество факторов, включая потребление чая, наличие вирусных гепатитов, курение и употребление алкоголя.

Результаты показали, что у людей, которые часто пьют чай, риск развития рака печени на 49% ниже, чем у тех, кто не употребляет этот напиток.

Защитный эффект чая ученые связывают с высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов. Особенно заметное снижение риска — почти вдвое — наблюдалось у людей, употребляющих алкоголь.

Исследователи подчеркивают, что чай не может заменить основные методы профилактики, такие как вакцинация от гепатита B и отказ от вредных привычек. Однако регулярное употребление этого напитка может стать простым и доступным дополнительным способом снижения риска опасного заболевания.

