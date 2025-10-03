Ричмонд
Совсем не золотая осень: На Молдову идет похолодание и сильные дожди — достаем теплые свитера и зонты — октябрь отыгрывается

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 4 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в выходные: в субботу пройдут дожди с грозами, местами возможны ливни. Ветер северный, умеренный.

Синоптики выпустили предупреждение — объявлен желтый код который будет действовать с 00:00 до 17:00.

На юге и западе страны накопление осадков составит 15−30 л/м².

Температура воздуха:

Север: днем — +11 градусов, ночью — + 8.

Центр: днем до + 16 градусов, ночью — около +12.

Юг: днем — до +13 градусов, ночью — + 11.

Кишинев: днем — около +16 градусов, ночью — около + 11.

В воскресенье погода будет спокойнее, осадки маловероятны.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

