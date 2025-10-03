Совсем не золотая осень: На Молдову идет похолодание и сильные дожди — достаем теплые свитера и зонты — октябрь отыгрывается

Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в выходные: в субботу пройдут дожди с грозами, местами возможны ливни. Ветер северный, умеренный.
Синоптики выпустили предупреждение — объявлен желтый код который будет действовать с 00:00 до 17:00.
На юге и западе страны накопление осадков составит 15−30 л/м².
Температура воздуха:
Север: днем — +11 градусов, ночью — + 8.
Центр: днем до + 16 градусов, ночью — около +12.
Юг: днем — до +13 градусов, ночью — + 11.
Кишинев: днем — около +16 градусов, ночью — около + 11.
В воскресенье погода будет спокойнее, осадки маловероятны.
