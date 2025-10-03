Ричмонд
Кравцов спел военную песню с педагогами-участниками СВО

Концерт, посвященный Дню учителя, проходит в Кремлевском дворце.

Источник: Аргументы и факты

Министр просвещения России Сергей Кравцов на сцене Кремлевского дворца, где сегодня проходит праздничный концерт в честь Дня учителя, исполнил вместе с педагогами-участниками СВО песню «Десятый наш десантный батальон». Кадры выступления публикует РИА Новости.

Глава ведомства поблагодарил участников специальной военной операции за защиту России от неонацизма.

«Благодаря вам мы живем. И мы победим», — сказал Кравцов после исполнения военной песни.

Он добавил, что педагоги, учителя и работники системы образования сегодня тоже участвуют в борьбе, но только информационной.

Рядом с министром на сцене стояли учителя, которые участвовали в СВО.

Напомним, День учителя в России отмечают 5 октября.

Добавим, что педагогов с предстоящим праздником также поздравил президент РФ Владимир Путин.