Кравцов спел военную песню с педагогами-участниками СВО

Министр просвещения России Сергей Кравцов на сцене Кремлевского дворца, где сегодня проходит праздничный концерт в честь Дня учителя, исполнил вместе с педагогами-участниками СВО песню «Десятый наш десантный батальон». Кадры выступления публикует РИА Новости.
Глава ведомства поблагодарил участников специальной военной операции за защиту России от неонацизма.
«Благодаря вам мы живем. И мы победим», — сказал Кравцов после исполнения военной песни.
Он добавил, что педагоги, учителя и работники системы образования сегодня тоже участвуют в борьбе, но только информационной.
Рядом с министром на сцене стояли учителя, которые участвовали в СВО.
Напомним, День учителя в России отмечают 5 октября.
Добавим, что педагогов с предстоящим праздником также поздравил президент РФ Владимир Путин.