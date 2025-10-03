В поселке Дергачи Саратовской области обновили фонтан и спортплощадку

«В этом году благодаря госпрограмме в регионе будет благоустроено 168 общественных и дворовых территорий, работы уже завершены по 138 объектам. Если брать общие итоги, то за шесть лет в Саратовской области благоустроили свыше 1200 общественных территорий», — рассказал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.