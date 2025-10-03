В поселке Дергачи Саратовской области обновили фонтан и спортплощадку

Две общественные территории благоустроили в рабочем поселке Дергачи Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В сквере «Юность» на улице Советской появился обновленный фонтан с девятью струями и подсветкой. Также на общественной территории «Стадион здоровья» на улице Сиреневой обустроили спортивную площадку. Там уложили новое покрытие, сделали ограждение, освещение, установили ворота для мини-футбола, баскетбольное кольцо, шведскую стенку, турник и брусья.
«В этом году благодаря госпрограмме в регионе будет благоустроено 168 общественных и дворовых территорий, работы уже завершены по 138 объектам. Если брать общие итоги, то за шесть лет в Саратовской области благоустроили свыше 1200 общественных территорий», — рассказал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.