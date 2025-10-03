Авторы рекордов жатвы-2025 Гомельской области: «Работали от зари до зари. А как же по-другому?»

Похорошевший, обновленный городской поселок Лельчицы в титуле столицы «Дажынак-2025» Гомельской области гостеприимно встретил 3 октября героев жатвы со всего юго-восточного региона. Праздник урожая стал ярким финальным аккордом уборочной страды, на которой хлеборобы области собрали более миллиона тонн зерна, поставив множество рекордов. В атмосферу фестиваля погрузились и корреспонденты БЕЛТА.
Самые теплые, искренние слова благодарности прозвучали в адрес тружеников полей на чествовании передовиков жатвы. Лучшим из лучших вручили заслуженные награды.
Вложили душу в труд и сделали все по технологии. Назаров поздравил тружеников села на «Дажынках» в Лельчицах Чуприс — аграриям: вы умеете растить хлеб, а значит, дарите жителям страны здоровье и жизнь Сивак на «Дажынках»: в сложных условиях закаляется характер и куются победы Крупко: уходящий сельхозгод был непростым для региона, но удалось выйти на достойный результат.
Так, за значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей Благодарность Президента вручена коллективу работников открытого акционерного общества «Отор» Чечерского района. Получив награду, директор Татьяна Струк поделилась: «Год был особенным, непростым по погодным условиям. Но мы смогли, выстояли и получили результат. Хлеб хороший вырастили. Урожай на 32% выше уровня прошлого года».
«И хочется бесконечно говорить слова благодарности нашему коллективу. Они — настоящие специалисты, профессионалы своего дела. Все, чего мы достигли, — только благодаря труду всех и каждого. Желаю только крепкого здоровья. Все остальное у нас получается», — подчеркнула собеседница.
«Я уже 27 лет отправляю в путь комбайны весной в поля на посевную, затем — на жатву. И когда сначала видишь ровные всходы, а затем в период жатвы встречаешь комбайны с полей поздно вечером, когда они уже едут с огоньками, душа замирает», — не скрывает эмоций директор.
Руководитель считает: у праздника «Дажынкі» особый смысл. «Это знак внимания нам, крестьянам, нашему непростому труду. И такое внимание дорогого стоит. Оно, бесспорно, вдохновляет трудиться еще усерднее, стремиться к еще более высоким урожаям», — призналась Татьяна Струк.
За наградой — благодарностью Управления делами Президента — на фестивальную сцену поднялся и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства «Отора» Сергей Росликов. «Я в сельском хозяйстве с 1994 года. С детства видел крестьянский труд — мать работала в хозяйстве. Понимал, что он не самый простой, но без него жизнь невозможно представить», — рассказал о своем профессиональном выборе аграрий.
В нынешнюю жатву он намолотил 1870 тонн. «Работал от зари до зари. А как же по-другому? Комбайн у меня новый. Не подводил. Внутри комфортно. Но не это главное для меня. Когда видишь налитый колос, богатый урожай — это большая радость. Когда смотришь, как бункер быстро набирается — чувства не передать словами. Это надо сесть за штурвал комбайна и попробовать, ощутить», — рассказал хлебороб.
Это общая победа. Представители каких профессий помогали на жатве хлеборобам Гомельской области Почти 500 экипажей комбайнеров Гомельской области намолотили свыше тысячи тонн зерна на жатве-2025.
Думая уже про следующую жатву, Сергей Росликов отмечает: планку для себя задал высокую. «Но главное — был бы хлеб, а мы его уберем. Это без проблем. Силы есть, любовь к полю, к земле есть. Со всем справимся», — заверяет работник сельхозпредприятия.
Более 4 тыс. т зерна нового урожая перевез с полей водитель агрокомбината «Холмеч» Речицкого района Сергей Кашкар. С делом хлеборобов он знаком с самого детства — видел труд матери. «А как из армии пришел, стал работать в хозяйстве. Так и тружусь по сей день. Лет 30 уже. И если бы предложили какую-то другую работу, не поменял бы», — заверяет аграрий.
В Гомельской области средняя урожайность по зерновым и зернобобовым почти на 10 ц превысила прошлогоднюю Более 470 единиц техники восстановили агросервисы Гомельской области за ремонтный период 2024—2025 годов.
По его словам, ранее в хозяйстве он выполнял в основном другие работы. «А в этом году поехал на уборку. На старой машине набрал тысячу, и мне дали новую. Она хорошая, мощная. И уже на ней перевез 3 тыс. т», — подводит итоги своего труда водитель.
На вопрос, готов ли аграрий повторить и превзойти свой личный рекорд, он скромно говорит: «Отправят — пойду. Я человек такой закалки, что не боюсь никакого труда».
Передовик жатвы считает, что «Дажынкі» — еще один добрый повод напомнить всем людям о том, как непросто добывается хлеб. «И нашей молодежи нужно это рассказывать и показывать. Чтобы она понимала крестьянский труд, чтобы приходила работать в хозяйства. Чтобы дело хлеборобов никогда не терялось», — убежден Сергей Кашкар.
В числе лидеров региона по урожайности — совхоз-комбинат «Заря». «В этом году нашим коллективом собран небывалый урожай. Валовый сбор зерновых с учетом рапса составил около 22 тыс. т. Это рекорд за годы существования нашего предприятия», — сделал акцент директор Олег Слинько.
«Безусловно, добиться результата мы смогли благодаря слаженной работе, опыту коллектива, благоприятным погодным условиям и, конечно, поддержке государства, нашего Президента, который сельскому хозяйству уделяет большое внимание», — подчеркнул руководитель предприятия, отметив также поддержку на уровне области и района.
«Сегодня мы на “Дажынках” подводим итоги и уже думаем про урожай будущего года, чтобы каравай был не менее весомым. И наш коллектив, и, думаю, все сельхозорганизации области готовы приложить для этого максимальные усилия. Ведь в сельском хозяйстве у нас трудолюбивые, ответственные люди, которые небезразличны к будущему своего края», — убежден директор.
Итоги этого года и богатые традиции аграрии районов области представили и на своих тематических подворьях. Так, Лельчицкий район удивлял пышными караваями. Местные жители напомнили важное правило предков: каравай никогда не резали, только ломали.
Лельчане предлагали попробовать каждому и свои силы в том, чтобы намолотить зерно вручную, а затем сделать из него муку.
На подворье Петриковского района приглашали на различные мастер-классы. Например, сделать из теста сувениры, игрушки. Своими секретами делился и мастер резьбы по дереву Алексей Батан. «Уже больше 27 занимаюсь резьбой по дереву. И в этом деле нужны не только усидчивость и терпение. Самое главное — уметь разгадать дерево, потому что каждое особенное: одно колкое, второе гибкое», — погружает в тайны ремесла мастер.
Он признается — особые чувства испытываешь, когда видишь плоды своей работы. «Мои деревянные скульптуры, наверное, — по всей Беларуси. В каждой из них — частичка моей души. Ведь работаю я только с душой», — добавил Алексей Батан.
Ароматом вкусных традиционных белорусских блюд встречало подворье Добрушского района. «У нас и блинцы, посмотрите, и соленья, варенья — всем на удивленье. И дранички жарим, и хлеб печем. А какая каша в гарбузе (бел. “тыкве”. — Прим. БЕЛТА), у нас», — приглашала отведать яств хозяйка подворья Алла Хузеева.
«Могу и рецептом поделиться, например, нашей каши. Берем гарбуз, вычищаем все внутри. Берем пшено или рис, добавляем масло. Все смешиваем. Не забываем добавить любви, заботы, ласки. И запекаем. Будет вкусно», — заверила жительница Добрушского района.
На всех праздничных площадках в этот день тепло и душевно встречали и чествовали хлеборобов, которые вложили всю душу, мастерство в дело своей жизни — растить хлеб, богатый урожай на родной земле.
Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,
БЕЛТА. -0-