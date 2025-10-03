Авторы рекордов жатвы-2025 Гомельской области: «Работали от зари до зари. А как же по-другому?»

В нынешнюю жатву он намолотил 1870 тонн. «Работал от зари до зари. А как же по-другому? Комбайн у меня новый. Не подводил. Внутри комфортно. Но не это главное для меня. Когда видишь налитый колос, богатый урожай — это большая радость. Когда смотришь, как бункер быстро набирается — чувства не передать словами. Это надо сесть за штурвал комбайна и попробовать, ощутить», — рассказал хлебороб.