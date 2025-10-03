Декан журфака МГУ выразила соболезнования в связи со смертью Александра Куприянова

Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова в пятницу, 3 октября, выразила соболезнования исполняющему обязанности главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александру Шарнауду в связи со смертью бывшего главреда Александра Куприянова.
Она отметила, что журналист посвятил профессии большую часть своей жизни: он работал в «Российской газете», «Комсомольской правде», «Экспресс-газете» и «Известиях».
— Его имя ассоциировалось с высоким качеством материалов, которым доверяла аудитория. Александр Иванович Куприянов стал известен не только как автор, филигранно владеющий русским языком, но и как талантливый медиаменеджер. Под его руководством особое развитие получили радиостанция «Комсомольская правда FM» и газета «Вечерняя Москва», — высказалась Вартанова.
Она подчеркнула, что самоотдача журналиста, его забота об аудитории и стремление вести с ней открытый диалог вызывали восхищение и уважение. Декан МГУ добавила, что романы и повести за авторством Куприянова также находили отклик у аудитории. По ее словам, трудно переоценить вклад журналиста в развитие профессии, медиа и печатного дела в России.
Александр Куприянов скончался 2 октября, он руководил «Вечерней Москвой» с 2011 года. Прощание с главным редактором газеты состоится в воскресенье, 5 октября, в 11:00 в большом зале похоронного дома «Троекурово» на западе столицы.