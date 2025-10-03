В Москве заметили авто с фейковыми белорусскими номерами. МВД предупреждает об ответственности

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве заметили авто с фейковыми белорусскими номерами. В МВД Беларуси прокомментировали видео, которое распространяется в интернет-пространстве, сообщает БЕЛТА.
В пресс-службе МВД обратили внимание, что изображен автомобиль с «номером», похожим на белорусский. Вместе с тем при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что он не соответствует требованиям нормативных правовых актов Беларуси.
«Сотрудниками главного управления Госавтоинспекции незамедлительно направлена информация российским коллегам для реагирования. Министерство внутренних дел официально заявляет: в нашей стране не выдаются регистрационные знаки транспортных средств с кодом региона “9”, — сообщили в пресс-службе.
В МВД напомнили, что подделка регистрационного (номерного) знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства влечет за собой уголовную ответственность. -0-