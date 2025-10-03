Ричмонд
Пенсионер отравил более 20 соседей опасными пестицидами: подробности

Bild: в Германии пенсионер случайно отравил 24 человека фосфином.

Источник: Комсомольская правда

В Германии местный житель случайно отравил 24 человека фосфином — токсичным газом, который применяют для борьбы с вредителями. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел в Магдебурге, где загорелся подвал одного из домов, где проживал пенсионер. Вместе с дымом в воздух попал ядовитый газ, распространившийся по округе. Согласно источнику, мужчина ранее работал дезинсектором и хранил в подвале старые запасы пестицидов.

Прибывшие на место экстренные службы почувствовали характерный запах фосфина, напоминающий смесь тухлой рыбы и чеснока. Более 20 человек, включая жильцов, пожарных и полицейских пострадали из-за распространения газа. Некоторым также потребовалась госпитализация из-за проблем с дыханием и головокружением.

Ранее KP.RU сообщал, что восемь человек пострадали в результате утечки и последующего взрыва газа в жилом доме в Германии.