Командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов заявил, что его подразделение нанесло удар по Кремлю с «ювелирной точностью». Речь идет о запуске беспилотника по Москве в ночь на 3 мая 2023 года. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Касьянов пояснил, что целью операции было сбить российский флаг, однако операторы промахнулись всего на полметра, пишет «МК».
Российские военные продолжают предпринимать действенные меры для отражения атак беспилотников. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сложившуюся в Москве и Подмосковье. По словам представителя Кремля, украинская сторона сохраняет активность в проведении «враждебных действий». Тем не менее Россия, подчеркнул он, продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции.
В пятницу, 3 октября, российские средства противовоздушной обороны в ночное время отразили атаку беспилотников. Было уничтожено 20 украинских БПЛА самолетного типа.