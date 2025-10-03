Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир роты дроноводов ВСУ признался в провальном ударе по Кремлю в 2023 году

Командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов заявил, что его подразделение нанесло удар по Кремлю с «ювелирной точностью». Речь идет о запуске беспилотника по Москве в ночь на 3 мая 2023 года. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов заявил, что его подразделение нанесло удар по Кремлю с «ювелирной точностью». Речь идет о запуске беспилотника по Москве в ночь на 3 мая 2023 года. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Касьянов пояснил, что целью операции было сбить российский флаг, однако операторы промахнулись всего на полметра, пишет «МК».

Российские военные продолжают предпринимать действенные меры для отражения атак беспилотников. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сложившуюся в Москве и Подмосковье. По словам представителя Кремля, украинская сторона сохраняет активность в проведении «враждебных действий». Тем не менее Россия, подчеркнул он, продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции.

В пятницу, 3 октября, российские средства противовоздушной обороны в ночное время отразили атаку беспилотников. Было уничтожено 20 украинских БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше